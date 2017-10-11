القوات البرية السعودية تشارك في تمرين «الصمصام 6» في باكستان

تشارك القوات البرية الملكية السعودية خلال الأيام القادمة في التمرين المشترك «الصمصام 6» مع القوات البرية الباكستانية بجمهورية باكستان الإسلامية.

ويأتي التمرين ضمن سلسلة التمارين العسكرية المشتركة التي تعكس متانة العلاقات المشتركة بين الدولتين الصديقتين على مختلف الاصعدة.

ويشارك في التمرين عدد من الضباط والافراد المؤهلين في مجال استخدام أساليب القتال الحديث في بيئات مختلفة.

ويهدف التمرين لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين، ورفع الجاهزية القتالية للقوات البرية الملكية السعودية والقوات الباكستانية الصديقة.