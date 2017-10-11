 أمير القصيم يضع حجر الأساس لمشروع راية الرياض في مدينة بريدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يضع حجر الأساس لمشروع راية الرياض في مدينة بريدة

أمير القصيم يضع حجر الأساس لمشروع راية الرياض في مدينة بريدة
المناطق_بريدة

شهد صحاب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , اليوم وضع حجر الأساس لمشروع راية الرياض “البيرق” في مدينة بريدة , بحضور أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ومدير شرطة المنطقة اللواء بدر آلطالب وعدد من مسؤولي أمانة المنطقة .

حيث استمع سموه فور وصوله من قبل أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي عن مشروع ميدان الرياض في مدينة بريدة , مبيناً لسموه بأن المشروع ينفذ على مساحة إجمالية قدرها 380 ألف م , ويحتوي على أربع دوائر مزروعة بالأنجيلة الخضراء مساحة الواحده منها 25 ألف م يتوسط الميدان سارية بطول 100 متر تحمل علم المملكة العربية السعودية بحجم 18*12 متر ,مضيفاً بأن الموقع سيتم توريد خرسانة مسلحة تقدر بـ 120 م2 بالإضافة إلى وجود وحدة قياس نسبة الرطوبة وأخرى لقياس المطر ووحدة إمتصاص الإهتزاز , مؤكداً بأن الموقع سيكون جاذباً للمشاهد , بعد ذلك توجه سموه لوضع حجر الأساس للمشروع .

وبين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بأن مثل تلك المواقع في مدينة بريدة ومحافظات المنطقة من ميادين تتميز بأن تكون مليئة بأفكار أبنائنا من المهندسين الذين نثق بقدراتهم وأعمالهم لخدمة ورسم جمال هذه المنطقة , مقدماً شكره وتقديره لأمانة المنطقة وكافة بلدياتها على الجهود المبذولة في تنفيذ المشاريع وتجميل ميادين وشوارع المنطقة والحفاظ على وجه المنطقة المشرق , سائلاً المولى أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان تحت ضل قائدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ وأن يعين كل أبناء هذا الوطن في تقديم كل ما يرقى له من أعمال وجهود يبذلها أبناء هذه المنطقة

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