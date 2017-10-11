بأكثر من 600 مليون ريال وزارة المالية تدعم مشاريع أمانة منطقة حائل

وجه أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس خالص الشكر والتقدير لمقام وزارة المالية على دعمها للسيولة الخاصة بمشاريع المنطقة والتي ستودي على دعم المقاولين في تأدية الأعمال المتعاقد عليها.

وقد صدرت الموافقة على رصد مبالغ إضافية لتوسعة طريق الملك عبدالعزيز بأكثر من 400 مليون تصرف لكافة المستحقات المنتهية إجراءاتها النظامية.

وقد حرصت وزارة الشئون البلدية والقروية بتوجيه من معالي الوزير المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ على حصر كافة المستحقات للمقاولين وكذلك المواطنين المستحقة عقاراتهم للنزع والمنتهية الاجراءات النظامية وأبلغت بها وزارة المالية بما نتج عنه زيادة اضافية للاعتمادات المخصصة خلال العام المالي الحالي 1438هـ بأكثر من 600 مليون ريال.

وقد عبر أمين المنطقة عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز على متابعته لمشاريع القطاع البلدي بالمنطقة وخاصة الرئيسيه منها مثل توسعة طريق الملك عبدالعزيز كذلك اهتمام سموه الكريم بدعم القطاع البلدي بالمنطقة الذي يمثل احدى الاركان الرئيسية للتنمية بمنطقة حائل