 مدير ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم يشهد غداً سباق الخيل الثاني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مدير ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم يشهد غداً سباق الخيل الثاني

مدير ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم يشهد غداً سباق الخيل الثاني
المناطق_بريدة

يشهد مدير عام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم صالح بن فوزان الفوزان عصر يوم الخميس 22 محرم 1439هـ ، حفل سباق الخيل الثاني على كأس وجوائز رجل الأعمال مثيب بن إبراهيم الزيادي ، على مضمار الميدان بمدينة بريدة ، والمكون من 6 أشواط وسط منافسة 75 جواداَ.

حيث خصص الشوط الأول لخيل مفتوح الدرجات للخيل العربية “إنتاج محلي” للخيالة المتمرنين على مسافة 1400متر بمشاركة 10 جياد.

والشوط الثاني لخيل مفتوح الدرجات مواليد 2014م بمسافة 1400متر ، بمشاركة 13 جواداً.

والشوط الثالث لخيل مفتوح الدرجات “أفراس” بمسافة 1400متر ، بمشاركة 8 أفراس.

والشوط الرابع لخيل مفتوح الدرجات على مسافة 1400متر ، بمشاركة 17 جواداً.

والشوط الخامس للخيل الدرجة المبتدئة لعم 4 سنوات فأكثر على مسافة 1400متر ، بمشاركة 9 جياد.

والشوط السادس لخيل الدرجة الثالثة على سافة 1400متر ، بمشاركة 18 جواداً.

وثمن مدير عام الميدان صالح الفوزان ، ما تلقاه رياضة الفروسية من دعم من لدن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الميدان ، والتي أسعدت محبي ومتابعي وعشاق رياضة الفروسية ، مشيراً إلى أن ميدان الفروسية أكمل جميع الترتيبات التي تكفل نجاح هذا الموسم وخروجه بالمظهر المشرف.

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