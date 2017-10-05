 وكيل إمارة القصيم يدشن حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وكيل إمارة القصيم يدشن حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية الاتفاق يفتح ملف الباطن والسنين يخضع لجراحة في الأنف وزارة الصحة توقف طبيبة التجميل (المزيفة) بالطائف ‏‫ بأكثر من 600 مليون ريال وزارة المالية تدعم مشاريع أمانة منطقة حائل مدير ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم يشهد غداً سباق الخيل الثاني أمير القصيم يضع حجر الأساس لمشروع راية الرياض في مدينة بريدة “الفقيه والدين والسلطة”.. كتاب جديد عن «الخليج العربي للدراسات الإيرانية» الأمم المتحدة: مركز الملك سلمان للإغاثة أول منظمة ترسل فريقا لتقييم احتياجات الروهينغا شرطة الرياض تعلن ضبط مواطنين تورطوا بعدة سرقات منها اختطاف عامل المليشيات الانقلابية تقصف منازل المدنيين في البيضاء اليمنية المملكة تدعم المنظمة البحرية الدولية IMO لتعزيز محاربة القرصنة البحرية القوات البرية السعودية تشارك في تمرين «الصمصام 6» في باكستان

وكيل إمارة القصيم يدشن حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية

وكيل إمارة القصيم يدشن حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية
المناطق_بريدة

دشن وكيل إمارة منطقة القصيم عبدالعزيز الحميدان اليوم في العيادة الطبية بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية ، بحضور وكيل أمارة المنطقة للشؤون الأمنية إبراهيم الهذلي ، ومدير عام مديرية الشؤون الصحية بالقصيم مطلق الخمعلي ، ومدير مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة عبدالعزيز الفوزان.

وتستهدف الحملة مرضى الأمراض المزمنة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض ، في موسم الشتاء ولجميع الفئات العمرية للمجتمع مع التركيز على الممارسين الصحيين ، بعد أن أكملت إدارة الصحة العامة بصحة منطقة القصيم جميع الاستعدادات لبدء الحملة وتوفير الجرعات بجميع المراكز الصحية بالمنطقة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>