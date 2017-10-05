وكيل إمارة القصيم يدشن حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية

دشن وكيل إمارة منطقة القصيم عبدالعزيز الحميدان اليوم في العيادة الطبية بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية ، بحضور وكيل أمارة المنطقة للشؤون الأمنية إبراهيم الهذلي ، ومدير عام مديرية الشؤون الصحية بالقصيم مطلق الخمعلي ، ومدير مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة عبدالعزيز الفوزان.

وتستهدف الحملة مرضى الأمراض المزمنة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض ، في موسم الشتاء ولجميع الفئات العمرية للمجتمع مع التركيز على الممارسين الصحيين ، بعد أن أكملت إدارة الصحة العامة بصحة منطقة القصيم جميع الاستعدادات لبدء الحملة وتوفير الجرعات بجميع المراكز الصحية بالمنطقة.