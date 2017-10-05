 الاتفاق يفتح ملف الباطن والسنين يخضع لجراحة في الأنف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الاتفاق يفتح ملف الباطن والسنين يخضع لجراحة في الأنف

الاتفاق يفتح ملف الباطن والسنين يخضع لجراحة في الأنف
المناطق_محمود القاضي
خضع مدافع الاتفاق عمر السنين اليوم الاربعاء لعملية جراحية في الانف بعد تعرضه لكسر في المباراة الودية التي لعبها فريقه مع القادسية السبت الماضي.
 
من جهة ثانية انتظم لاعبا الوسط أسامه الخلف العائد من معسكر المنتخب السعودي الأولمبي في تدريبات الفريق في حين منح الجهاز الإداري زميله لاعب الوسط محمد السبيعي العائد من ذات المعسكر اجازة ليوم واحد.
 
وعلى صعيد التدريبات قسم مدرب الفريق الصربي ميودراغ يسيتش الحصة التدريبية إلى قسمين، حيث تركز القسم الأول منها على زيادة المخزون اللياقي لدى اللاعبين، في حين خصص القسم الثاني على الجانب التكتيكي بفرض مناورة بين مجموعتين على منتصف الملعب.
 
وكان لاعبا الوسط السلوفاكي فيلب كيس ويحيى عتين قد تواجد في عيادة النادي لشعورهما ببعض الآلام، في الوقت الذي واصل اللاعب علي الخيبري برنامجة التأهيلي إثر إصابته بتمزق في عضلة الفخذ.

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