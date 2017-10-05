الاتفاق يفتح ملف الباطن والسنين يخضع لجراحة في الأنف

خضع مدافع الاتفاق عمر السنين اليوم الاربعاء لعملية جراحية في الانف بعد تعرضه لكسر في المباراة الودية التي لعبها فريقه مع القادسية السبت الماضي.

من جهة ثانية انتظم لاعبا الوسط أسامه الخلف العائد من معسكر المنتخب السعودي الأولمبي في تدريبات الفريق في حين منح الجهاز الإداري زميله لاعب الوسط محمد السبيعي العائد من ذات المعسكر اجازة ليوم واحد.

وعلى صعيد التدريبات قسم مدرب الفريق الصربي ميودراغ يسيتش الحصة التدريبية إلى قسمين، حيث تركز القسم الأول منها على زيادة المخزون اللياقي لدى اللاعبين، في حين خصص القسم الثاني على الجانب التكتيكي بفرض مناورة بين مجموعتين على منتصف الملعب.