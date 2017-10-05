 تعليم تبوك يعتمد توزيع مدارس نظام الانتساب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تعليم تبوك يعتمد توزيع مدارس نظام الانتساب

تعليم تبوك يعتمد توزيع مدارس نظام الانتساب
المناطق_منى الريس
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك عن المدارس المعتمدة للدراسة بنظام الانتساب للعام الدراسي 1438/ 1439 في المرحلتين المتوسطة والثانوية،  وأوضح مدير إدارة الاختبارات والقبول بتعليم تبوك خالد أبو حوسة أن الإدارة حددت شروط القبول في مدارس الانتساب الكلي (المنازل) على أن يبدأ التسجيل من يوم الأحد المقبل 25/1 لمدة شهرين وذلك عن طريق نظام نور وتعبئة النماذج الخاصة بالتسجيل مشيرا إلى أهمية التقيد بدليل القبول والتسجيل في التعليم العام وفحص الوثائق الدراسية والالتزام باللوائح المنظمة في هذا الشأن.
وفيما يلي توزيع المدارس المعتمدة بنظام الانتساب الكلي (المنازل):

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