تعليم تبوك يعتمد توزيع مدارس نظام الانتساب

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك عن المدارس المعتمدة للدراسة بنظام الانتساب للعام الدراسي 1438/ 1439 في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وأوضح مدير إدارة الاختبارات والقبول بتعليم تبوك خالد أبو حوسة أن الإدارة حددت شروط القبول في مدارس الانتساب الكلي (المنازل) على أن يبدأ التسجيل من يوم الأحد المقبل 25/1 لمدة شهرين وذلك عن طريق نظام نور وتعبئة النماذج الخاصة بالتسجيل مشيرا إلى أهمية التقيد بدليل القبول والتسجيل في التعليم العام وفحص الوثائق الدراسية والالتزام باللوائح المنظمة في هذا الشأن.