وعدت مروجي حملتها بجوالات ايفون صحة الطائف تحيل مشهورة العلاج بالليرز للنيابه العامة وتفرض العقوبات على المركز

احالة الصحة في الطائف احدى المشهورات بالعلاج بالليزر الى النيابه العامه واوقفتها عن مزاولة العمل فورا وفرقت جموع المراجعين الذين تدفقوا داخل احد المراكز الاهليه المتخصصه بطريق شهار بالطائفوكانت صحة الطائف قد رصدت حمله إعلانيه كبرى روج لها الكثير من الناس متضمنه ما اسمته الحمله الدكتوره والاستشارية للعلاج بالليزر والدخول في السحب على جوائز ايفون

عليه فقد وجهة صحة الطائف فريق تفتيشي من ادارة شؤون القطاع الخاص وفقا لما اقتضته المصلحه واتضح للجنه ان الطبيبه المشار اليها في الاعلان لاتحمل مؤهل طبي ولا تصريح مزاولة مهنه ولا تحمل هويه اثبات شخصية واكتفت بتقديم رقم اقامتها وبعد التأكد منه اتضح انه باسم امرأه من جنسيه عربية مهنتها فنية انظمة ليزر متزوجه من سعودي

وبمراجعة ملفها اتضح انها امضت عملها في السعودية في مهنة كوافير باحد المراكز النسائية ولا علاقه لها بالطب ليتم ايقافها فورا واحالتها للنيابة العامه

اوضح ذلك عبدالهادي الربيعي مدير العلاقات المتحدث باسم صحة الطائف والذي اكد انه تم احالة مدعية التطبيب التجميلي بالليزر وفقا لعدة مخالفات كونها لاتحمل مؤهل طبي او استشاري الى جانب عدم وجهود ترخيص مزاولة مهنه وكذلك عدم وجود اثبات هويه شخصية واضاف الربيعي ان ذلك فيما يتعلق بصاحبة الحملة وفي طور تطبيق الانظمة واللوائح بحق المركز الصحي

واضاف الربيعي ان الانظمة تمنع نشر الاعلانات التجارية والتسويقية الصحية والطبية دون ترخيص رسمي سابق من وزارة الصحة واضاف اننا نراقب كل ما من شأنه المساس بالصحة العامة من اعلانات ودعاية ترويجية باعتبار سلامة المجتمع صحيا من اولولوية الوزارة محذرا من الانصياع للحملات الترويجية والتسويقية التي تهدف للربح المادي بغض النظر عن العواقب الصحية والنتائج السلبية على المدى البعيد

واضاف ان صحة الطائف مستمرة في حملاتها الرقابية والتفتيشية على المستشفيات الخاصة والمراكز العلاجية الاهلية للتأكد من التزامها بالانظمة واللوائح الصحية التي تضمن تقديم الخدمة الطبية وفق المعايير العالمية للصحة

موكدا ان تم هذا الاسبوع اغلاق صيدلية بدون تصريح واغلاق تحفظي لمحل بيع نظارات يبيع عدسات غير مصنفه صحيا ولوازم ازالة المياه البيضاء وغيرها من المخالفات مما يؤكد استمرار الصحة في مراقبة كل مايقدم صحيا وطبيا من خدمات