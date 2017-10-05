 نقاط تفتيشية فجائية.. ومتابعة للسيارات المظللة والمطلوبة بمحافظة البدع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 محرّم 1439 هجريا, الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلاديا

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نقاط تفتيشية فجائية.. ومتابعة للسيارات المظللة والمطلوبة بمحافظة البدع

نقاط تفتيشية فجائية.. ومتابعة للسيارات المظللة والمطلوبة بمحافظة البدع
المناطق_على العميري
قامت الدوريات الامنية بمحافظة البدع  بحملات أمنية  في أحياء المحافظة لمراقبة الوضع الأمني ولضبط المطلوبين للجهات الأمنية والسيارات المعمم عنها والمخالفة للتعليمات الأمنية.
وقد قاد الحملة ميدانياً قائد البحث الجنائي بشرطة البدع النقيب مازن بن سعيد الحربي وبإشراف مدير شرطة المحافظة النقيب حمد بن برجس العتيبي  .
وبدأت الحملة بانطلاقة لجميع فرق دوريات الأمن الرسمية حيث شمل الانتشار الأمني على شكل نقاط تفتيش مكثفه بشكل مفاجئ في عدد من الأحياء وعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظة ومتابعة السيارات المطلوبة والمعمم عنها إضافة إلى السيارات المخالفة من تظليل أو عدم تركيب لوحات.

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