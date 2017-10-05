عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تنظم ورشة عمل عن “قياس مخرجات تعلم البرامج الأكاديمية”

استضافت عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ورشة عمل تحت عنوان “قياس مخرجات تعلم البرامج الأكاديمية”، قدمها الأستاذ الدكتور محمد المدني والدكتورة حنان العليان والدكتورة خلود آل الشيخ مستشاري المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بهيئة تقويم التعليم وذلك في إطار العقود التي أبرمتها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل مع الهيئة لاعتماد برامج علوم المختبرات الطبية، والرعاية التنفسية بكلية العلوم الطبية التطبيقية وبرنامجي التاريخ والدراسات الاسلامية بكلية الآداب والذي تم توقيعه بين الهيئة والجامعة متمثلة في عمادة الجودة والاعتماد الاكاديمي والذي يهدف إلى مراجعة المركز للبرامج المذكورة لغرض الاعتماد من ضمن أكثر من 55 برنامج أعدت الجامعة خطة زمنية لاعتمادها بموافقة مجلس الجامعة في ديسمبر 2015.

وقد استعرض مستشاري الهيئة خلال ورشة العمل التي استغرقت يومين في الفترة من 8 – 9 اكتوبر 2017م عدداً من القضايا ذات الصلة بإعداد مخرجات تعلم البرامج وربطها مع مقرراتها ومن ثم قياسها على جميع المستويات من الدنيا الى العليا حسب الإطار الوطني للمؤهلات وحسب متطلبات جهات الاعتماد المهنية الدولية والمحلية، كما سُلط الضوء على أهمية الاختيار الصحيح لأفضل مخرجات التعلم لبرامج الجامعة الأكاديمية ونشرها على موقع الجامعة للتسويق لسمعة برامج الجامعة وتعزيز ثقافة الجودة والشفافية كأحد الخيارات الاستراتيجية.

وتمثلت مخرجات ورشة العمل في عدد من التوصيات من بينها مراجعة مخرجات تعلم البرامج والمقررات ومراجعة ربط مخرجات التعلم ببرامج الجامعة وفقا لتوجيهات مستشاري الهيئة وتكوين لجان لتقييم مخرجات التعلم على مستوى البرامج وعلى مستوى الجامعة.