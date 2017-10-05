أمير جازان يعتمد تشكيل اللجنة التنفيذية لتحفيز الاستثمار السياحي بمنطقة جازان

اعتمد صاحب السمو الملكي امير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة تشكيل اللجنة التنفيذية لتحفيز الاستثمار السياحي بمنطقة جازان برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، وتضم في عضويتها مدراء الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار السياحي, إضافة الى إنشاء مركز لخدمات الاستثمار السياحي الذي يقدم الدعم والتسهيلات للمستثمرين بالقطاع السياحي بالمنطقة.

وأكد الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز ، أن جازان أصبحت محطة أنظار الكثير من رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار بها وخاصة في الجانب السياحي بعد إعلان الدولة حفظها الله لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 والتي تضمنت احدى مبادراتها تطوير جزر فرسان إحدى أهم الوجهات السياحية في هذا الوطن الغالي ، لذلك وافقنا على إنشاء لجنة تنفيذية لتحفيز الإستثمار السياحي برئاسة نائب أمير منطقة جازان وهدفها تسهيل مهام الراغبين بالإستثمار في المنطقة ، وتذليل كافة العقبات لهم .

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة جازان أمين عام اللجنة المهندس رستم الكبيسي ان الهدف من إنشاء اللجنة هو تسويق منطقة جازان وتسويق الفرص الاستثمارية السياحية وتسهيل وتسريع إجراءات الاستثمار حتى تتمكن المنطقة من جذب المستثمرين من القطاع الخاص السياحي واحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات السياحية بما يتواكب مع رؤية المملكة رعاها الله 2030 ومبادراتها في منطقة جازان.