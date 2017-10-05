 وكيل إمارة الباحة يدشن فعاليات الحملة الاقليمية للكشف المبكر عن سرطان الثدي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 محرّم 1439 هجريا, الموافق 12 أكتوبر 2017 ميلاديا

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وكيل إمارة الباحة يدشن فعاليات الحملة الاقليمية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

وكيل إمارة الباحة يدشن فعاليات الحملة الاقليمية للكشف المبكر عن سرطان الثدي
المناطق_الباحة
دشن وكيل امارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري اليوم ، فعاليات الحملة الاقليمية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بعنوان “انتي تهمينا افحصي وطمنينا” وذلك بمركز الغنيم التجاري بالباحة ، بحضور مدير عام الشؤن الصحية بالمنطقة الدكتور عبده الزيدي ومساعد للصحة العامة مصلح الغباشي.
وفور وصوله لموقع الحملة قام بقص الشريط وتجول بالمعرض المصاحب واستمع الى شرح مفصل عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، واستخدام أحدث جهاز للفحص باستخدام تقنية الماموغرام ثلاثي الأبعاد بإشراف كوادر طبية وتمريضية متخصصة، اضافة الى نسبة الشفاء من “‫سرطان الثدي” عند الكشف المبكر بنسب 95% بإذن الله. وأوضحت صحة الباحة أنها خصصت عيادات للكشف في عدد من مستشفىيات المنطقة ومركز الرعاية الصحية الاولية إضافة إلى الفحص الذي يتم بكل خصوصية من خلال أشعة المامو جرام. وبيّنت أن هناك فعاليات مصاحبة تأتي في إطار الاحتفال بالشهر العالمي للتوعية عن سرطان الثدي في مراكز تجارية بالمنطقة ، بالإضافة إلى زيارة مدارس وكليات البنات من قبل فرق طبية متخصصة ومثقفات صحيات بهدف التعريف بالمرض وطرق الوقاية منه والتعرف على طريقة الفحص الذاتي.

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