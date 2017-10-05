 دراسة تحذر من تناول النشويات.. وتربطها بزيادة معدلات الوفاة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 محرّم 1439 هجريا, الموافق 12 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

دراسة تحذر من تناول النشويات.. وتربطها بزيادة معدلات الوفاة وكيل إمارة الباحة يدشن فعاليات الحملة الاقليمية للكشف المبكر عن سرطان الثدي القبض على حداد بمهنة ممرض في المزاحمية أمير جازان يعتمد تشكيل اللجنة التنفيذية لتحفيز الاستثمار السياحي بمنطقة جازان بغداد تنفي التخطيط لشن هجوم على كركوك نقاط تفتيشية فجائية.. ومتابعة للسيارات المظللة والمطلوبة بمحافظة البدع عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تنظم ورشة عمل عن “قياس مخرجات تعلم البرامج الأكاديمية” جامعة عبد الرحمن بن فيصل تكرم عميد القبول السابق بعد 30 عاماً من الانجاز وعدت مروجي حملتها بجوالات ايفون صحة الطائف تحيل مشهورة العلاج بالليرز للنيابه العامة وتفرض العقوبات على المركز اللواء الزهراني نائبا لمدير الامن العام واللواء القريش مديرا للشرقية جامعة عبد الرحمن بن فيصل توقع اتفاقية تعاون للتطوير والتدريب مع معهد بيكر الأمريكي مسؤول أمريكي: ميليشيات حزب الله تعبير عن نزعة إيران التوسعية

دراسة تحذر من تناول النشويات.. وتربطها بزيادة معدلات الوفاة

دراسة تحذر من تناول النشويات.. وتربطها بزيادة معدلات الوفاة
المناطق - وكالات

في الوقت الذي ينصح خبراء التغذية بأهمية التركيز على النشويات في النظام الغذائي اليومي، حّذرت دراسة جديدة أجرتها جامعة ماكماستر الكندية من خطورتها، كاشفة عن أضرار غير متوقعة في استهلاك النشويات، وخاصة الكربوهيدرات وربطتها بزيادة معدلات الوفاة.

ووفقاً للتوصيات الغذائية الحالية ومن بينها الجمعية الألمانية للتغذية، فقد كانت نسبة النشويات المقترحة في الوجبات الغذائية تصل إلى ما نسبته 50% من الأطعمة الموصي بها، وذلك لأهمية النشويات في استهلاك الطاقة في الجسم.

إلا أن الدراسة الكندية الجديدة هزّت هذا الافتراض، وأكدت ضرورة تقليل النشويات المستهلكة في حالة الرغبة بالحصول على صحة أفضل. ووفقاً للدراسة التي نشرتها مجلة فوكوس الألمانية، والتي استغرقت نحو 10 سنوات، قام العلماء بجمع بيانات عن العادات الغذائية لحوالي 135 ألف مشارك توزعوا على 18 دولة مختلفة.

وربط الباحثون بين نوعية التغذية وأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات وعند تقسيم المشاركين في الدراسة إلى مجموعات، بناء على استهلاكهم للدهون كان احتمال وفاة من يستهلكون الكم الأكبر من الدهون من أي نوع خلال الدراسة أقل ممن يتناولون أقل كمية من الدهون.

وبالرغم من أن احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لمستهلكي المواد النشوية لم يزد عن المعدل الطبيعي، إلا أن معدل الوفيات كان مرتفعاً أكثر مما هو عليه لمستهلكي الدهون. وأشارت دراسة كبيرة إلى أنه ربما يجب تغيير التوجيهات الإرشادية العالمية للحمية الغذائية بما يسمح للناس بتناول المزيد من الدهون وتقليل النشويات، وفي بعض الحالات الاعتماد على كميات أقل من بعض أنواع الفواكه والخضروات.

وكان موقع Apotheken-umschau “أبوتيكن أومشاو” الألماني قد نصح بالإقلال أو حتى التوقف عن أكل الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات مساء قد يساعد على حرق الدهنيات داخل الجسم بشكل أفضل.

فمن يتناول الكربوهيدرات يرفع بذلك من نسبة السكر في الدم ليقوم الجسم بإنتاج هرمون الأنسولين الذي بدوره يحفز تكوين الدهون ويحول دون حرقها. وينصح الموقع المتخصص بتناول بعض من الأطعمة التي تحتوي على مواد سكرية مرة أو مرتين في الأسبوع والتقليل بشكل عام من تناول النشويات، وكذلك بعض أنواع من الفواكه مثل الموز والكيوي والفواكه المجففة التي تحتوي على نسبة عالية من الغلوكوز، علما بأنها تحوي أيضا على الكثير من الفيتامينات الهامة للجسم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>