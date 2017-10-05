إقالة عبدالله البرقان.. و”الاتحاد السعودي” يواجهه بـ18 مخالفة

أقال الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد اجتماعه مساء الأربعاء عبد الله البرقان من عضوية مجلس الإدارة بصورة مؤقتة، وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة والثلاثين من النظام الأساسي لاتحاد القدم.

وقال الاتحاد السعودي في بيان: أقر خالد شكري الموظف المعفى بارتكاب مخالفات إدارية ومالية بإيعاز من عضو مجلس إدارة اتحاد القدم عبد الله البرقان إبان عضويته في مجلس إدارة الاتحاد السعودي السابق ورئاسته للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، كما رفع الاتحاد السعودي ملف التحقيقات إلى الهيئة العامة للرياضة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما ورد في ملف القضية.

وجاءت المخالفات المتركبة من قبل عبدالله البرقان كالتالي:

1- منح نادي نجران موافقة على التسجيل رغم صدور قرارات غرفة فض المنازعات ووجود مستحقات مالية على النادي وقرارات في مصلحة عدد من اللاعبين.

2- منح نادي الرائد الموافقة على التسجيل رغم صدور قرار لمصلحة اللاعب محمد خوجلي

3- منح نادي الوطني الموافقة على التسجيل رغم صدور قرار لمصلحة اللاعب سالم الشوامين

4- منح نادي الشباب الموافقة على التسجيل على الرغم من وجود مستحقات مالية عليه.

5- منح نادي الاتحاد الموافقة على التسجيل رغم وجود مستحقات مالية تخص اللاعب عبد الوهاب الفريدي.

6- صرف شيك مالي الى صالح سليمان الخربوش بموجب تفويض من نادي الباطن بمبلغ 360 ألف ريال نظير انتقال اللاعب مشعل الشمري

7- صرف مبلغ مالي قدره 70ألف و416 ريال إلى صالح سليمان الخربوش بموجب تفويض من نادي الرائد نظير شكوى من اللاعب أحمد الصبياني

8- صرف مبلغ مالي قدره 41 ألف و846 ريال إلى صالح سليمان الخربوش حسما من مستحقات نادي الرائد.

9- صرف مبلغ مالي قدره 756 ألف و233 ريال إلى صالح سليمان الخربوش بموجب تفويض رئيس نادي الاتحاد حاتم باعشن.

10- تسليم صالح سليمان الخربوش مبلغ مليون ريال و806 ألف دون توضيح سبب التسليم.

11- المصادقة على الاتفاقية الملزمة بين الوكيل إسماعيل الغامدي شقيق اللاعب خالد الغامدي والوسيط غرم العمري وهو لا يحمل أي صفة لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم.

12- تسليم شيك مصدق لعضو الشرف خالد عبدالله السيف بمبلغ 233 ألف و294ريال دون وجود تفويض بذلك.

13- تسليم شيك مصدق لعضو الشرف خالد عبدالله السيف بقيمة 73 ألف و 154ريال حسمت من مستحقات الرئد دون وجود تفويض.

14 – صدور قرار يتضمن إلزام اللاعب سعيد المولد بتنفيذ العقد واللعب بنادي الاتحاد، الأمر الذي ترتب عليه ضرر للاعب والأندية.

15 – منع اللاعب إلتون جوزيه من التعاقد مع أي نادِ داخل السعودية إلا بموافقة نادي الفتح.

16 – إلزام نادي الهلال بتسديد مبلغ تعويض لنادي الشعلة على الرغم من عدم وجود عرض رسمي.

17 – إصدار شيكات من حسابه الخاص دون وجه حق ودون أي صلاحية نظامية تتيح له ذلك.

18 – استخدام أموال دكعت من رعايات دون أن تدخل حسابات الاتحاد السعودي واستخدامها في مصاريف عامة كاستئجار طائرات خاصة للتنقل وغيرها.

