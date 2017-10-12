 هجوم إنتحاري على مقر شرطة وسط دمشق .. و”داعش” يتبنى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 محرّم 1439 هجريا, الموافق 12 أكتوبر 2017 ميلاديا

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هجوم إنتحاري على مقر شرطة وسط دمشق .. و”داعش” يتبنى

هجوم إنتحاري على مقر شرطة وسط دمشق .. و”داعش” يتبنى
المناطق - وكالات

أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته الأربعاء، عن هجوم استهدف مقراً الشرطة في وسط دمشق وهو ثاني هجوم من نوعه هذا الشهر.

وجاء في بيان على قناة تابعة للتنظيم على خدمة تليغرام للتراسل الفوري أن ثلاثة من مقاتلي داعش يحملون أحزمة ناسفة وبنادق آلية هاجموا مركز الشرطة.

وفي التفاصيل أقدم ثلاثة انتحاريين على تفجير أنفسهم، الأربعاء، قرب مركز قيادة شرطة دمشق، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين وفق ما أفادت وزارة داخلية النظام السوري، في اعتداء هو الثاني من نوعه على مقر أمني في العاصمة في أقل من أسبوعين.

ونقل التلفزيون السوري عن وزارة الداخلية السورية في شريط عاجل “إرهابيان انتحاريان يحاولان اقتحام قيادة الشرطة في شارع خالد من الوليد” في وسط دمشق.

وأوضحت الوزارة أن حرس المقر قام “بالاشتباك معهما مما اضطرهما لتفجير نفسيهما قبل الدخول إلى قيادة الشرطة”.

إثر ذلك، تمكنت الشرطة وفق وزارة الداخلية، “من محاصرة إرهابي ثالث خلف مبنى قيادة الشرطة ما اضطره لتفجير نفسه” أيضاً.

ويعد المبنى المستهدف المقر الرئيسي لقيادة شرطة دمشق. وتسببت التفجيرات الثلاثة، بحسب وزارة داخلية النظام، “بمقتل شخص وإصابة ستة مواطنين بجروح”.

وأفاد مراسل فرانس برس في دمشق بفرض قوات الأمن طوقاً مشدداً حول المكان المستهدف في شارع عادة ما يشهد اكتظاظاً.

 

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