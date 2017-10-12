 شاهد فيديو سيدهشك .. “الشرطي الطائر” في شوارع دبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 محرّم 1439 هجريا, الموافق 12 أكتوبر 2017 ميلاديا

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شاهد فيديو سيدهشك .. “الشرطي الطائر” في شوارع دبي

المناطق - وكالات

تواصل دبي إبهار العالم باستخدام التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في شتى مناحي الحياة، حيث طرحت شرطة دبي لأول مرة “دراجة طائرة” تعمل على الكهرباء وتطير بارتفاع 5 أمتار لمسافة 6 كيلو مترات، حيث بالإمكان التحكم بها بواسطة الريموت كنترول.

وتستطيع الدراجة الطيران لمدة 20-25 دقيقة باستخدام البطارية ولمدة ساعة باستخدام البنزين، وتستطيع حمل وزن 300 كيلوغرام إلى جانب قائدها، وتبلغ سرعتها 70كم/ ساعة، ويمكن استخدامها للأغراض المرورية ووقت الازدحام.

وفي مايو الماضي، أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، عن انضمام أول شرطي آلي ذكي في العالم إلى كوادرها، والذي يتمتع بمزايا تقنية عالية التطور، حيث لا يتطلّب تأشيرات دخول أو تأمين طبي، أو ساعات تدريب طويلة، وسيكون على أهبة الاستعداد لتأدية المهام المُوكلة إليه، والتعاون مع سكان دبي وملايين السياح في شوارع المدينة.

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