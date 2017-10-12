القحطاني سفيرا لجمعية “عناية” الطبية

كرمت جمعية “عناية” الطبية، مدير إدارة العلاقات والإعلام الصحي بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض الأستاذ سعد بن مسفر القحطاني، نظير دعمه لأنشطة الجمعية، ووشحته بلقب “سفير عناية” تثميناً لجهوده وإسهاماته في العديد من الجمعيات سيما المعنية منها بالحقل الصحي التي تدعم الفقراء والمحتاجين.

جاء ذلك في ثنايا ملتقى “عناية” الإعلامي الأول بحضور نخبة من الإعلاميين والإعلاميات.

بدوره رفع القحطاني إلى مجلس إدارة الجمعية شكره وامتنانه، مبدياً استمرار دعمه للجميعة في سبيل راحة المرضى والمحتاجين، انطلاقاً من حرص هذه البلاد الغالية ادامها الله، في دعم هذه الفئات الغالية والسعي على راحتهم وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم بصورة تحفظ كرامتهم وتلبي احتياجاتهم.