كوريا الشمالية: ترامب أشعل فتيل الحرب.. سنسوي الحساب بالنيران وليس بالكلمات

قال وزير خارجية كوريا الشمالية، ري يونغ هو، الأربعاء، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، “أشعل فتيل الحرب” مع بلاده، حسب ما نقلت عن وكالة تاس الروسية للأنباء.

وتصاعد التوتر بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في الأسابيع القليلة الماضية، على خلفية التجارب النووية والصاروخية لبيونغ يانغ.

وأطلقت كوريا الشمالية العديد من الصواريخ وأجرت ما قالت إنه اختبار لقنبلة هيدروجينية بينما تحقق تقدما صوب هدفها تطوير صاروخ مزود برأس نووي قادر على ضرب الولايات المتحدة.

وفي حديثه لوكالة تاس الروسية، قال وزير الخارجية الكوري الشمالي إن برنامج بلاده النووي ضمن السلام والأمن في المنطقة ولن يكون محل نقاش.

ونقلت الوكالة عن ري قوله: “بهذا البيان العدواني والمجنون في الأمم المتحدة، يمكنكم القول إن ترامب أشعل فتيل الحرب ضدنا.. نريد تسوية الحساب النهائي بوابل من النيران وليس بالكلمات”.

وقال “لقد وصلنا تقريبا إلى المرحلة النهائية من الرحلة صوب هدفنا النهائي.. لتحقيق توازن حقيقي للقوة مع الولايات المتحدة”.

وأضاف “موقفنا الأساسي هو أننا لن نوافق مطلقا على أي محادثات تكون فيها أسلحتنا النووية موضعا للتفاوض”.