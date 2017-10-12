 احذروا .. هواتف أيفون تنفجر في وجه أصحابها .. وهذا الفيديو أحدث دليل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 محرّم 1439 هجريا, الموافق 12 أكتوبر 2017 ميلاديا

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احذروا .. هواتف أيفون تنفجر في وجه أصحابها .. وهذا الفيديو أحدث دليل

المناطق - وكالات

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطعا مصورا يظهر انفجار هاتف آيفون 6 بلس بينما كان رجل صيني يحاول إصلاحه في أحد المتاجر شرقي الصين.

وأظهر مقطع فيديو العامل الصيني وهو يحاول فتح الهاتف قبل أن ينفجر ويندلع حريق نتج عنه دخان كثيف. ولم يصب الرجل بأذى حيث ألقى الهاتف سريعا من يده.

ويعود الهاتف إلى سيدة تدعى وانغ قالت إنها اشترته من الولايات المتحدة، لكنها وجدت أن هاتفها يسخن بشدة وتنفذ طاقته سريعا، مما اضطرها للذهاب إلى محل لتصليح الهواتف في شرقي الصين.

لكن الهاتف انفجر لحظة فتح العامل غطاء الهاتف. ولم يعرف بعد سبب الحادث، بينما فتحت شركة أبل تحقيقا في الحادث.

وكشفت تحقيقات سابقة بشان حوادث مماثلة أن السبب يعود إلى وصلات من صنع طرف ثالث أو إصلاح غير مصرح به، أو نتيجة أضرار خارجية.

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