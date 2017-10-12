حوافز البنك «السعودي الفرنسي» تثير المخاوف.. و«ساما» تتوعد!

أثار إعلان البنك السعودي الفرنسي تشكيل فريق للتحقيق في تجاوزات خاصة بحوافز عدد من موظفيه خلال الأعوام الماضية، مخاوف مصرفيين وعملاء بنوك من أن تكون تلك القضية مثالاً لنماذج أخرى قد تكون حاضرة في بعض المؤسسات المالية الأخرى، ما يستوجب التوسع في التحقيقات، وإجراء فحص دقيق للمصارف السعودية لضمان تطبيقها المعايير المطلوبة، والتأكد من أن ما حدث في «السعودي الفرنسي» حالة شاذة استوجبت التدخل السريع والتطهير القانوني .

وأعلن البنك أمس، أن مجلس إدارته بدأ باتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة هذه التجاوزات، ومحاسبة من تثبت مخالفته، والعمل على تلافيها مستقبلاً، مستبعداً وجود أي تغييرات جوهرية في القوائم المالية للبنك، ومؤكداً التزامه بكل المتطلبات الرقابية والإشرافية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الرقابية الأخرى.

ومن جهتها، أكدت مؤسسة النقد أنها تابعت الموضوع بشكل دقيق، وستطبق الإجراءات النظامية المناسبة على البنك، والتحقق من كفاية وعدالة الإجراءات التصحيحية، التي اتخذها مجلس الإدارة، داعية المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وخصوصاً تطبيق الحوكمة السليمة والفاعلة.