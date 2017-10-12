كويكب يمر على مسافة قريبة من الأرض اليوم

من المتوقع أن يمر الكويكب “2012 تي سي 4” على مسافة قريبة من الأرض اليوم الخميس، وستكون أقرب نقطة التقاء حوالي الساعة 05:41 بتوقيت غرينتش.

وذكرت وكالة الفضاء الأوروبية عبر موقعها الإلكتروني، أنه من المتوقع أن يمر الكويكب الذي يتراوح قطره ما بين 12 و27 متراً تقريباً على مسافة تصل إلى نحو 44 ألف كيلومتر من الأرض.

وبالمقارنة تصل المسافة بين الأرض والقمر حوالي 400 ألف كيلومتر. وتم اكتشاف الكويكب “2012 تي سي 4” من مرصد في هاواي عام 2012.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية، إن ذلك الاقتراب من الأرض سيمنح العلماء فرصة ممتازة لاختبار القدرة الدولية على اكتشاف وتتبع الأجسام القريبة من الأرض، وتقييم قدرتنا على الاستجابة معاً لتهديد حقيقي من كويكب ما.

ومن المتوقع أن يمر هذا الكويكب بالقرب من الأرض المرة القادمة في أكتوبر عام 2079، بحسب الوكالة.