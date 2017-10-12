تنكرت في هيئة “متسولة” .. أمن الطائف يطيح بـ”سيدة” في سوق الخضار والفاكهة !

تنكرت مقيمة عربية في زي متسولة واعتادت الوجود في سوق الخضار والفاكهة بشكل دائم، محاولة استدرار عطف المتسوقين بأنها محتاجة، وتمارس في الخفاء عملية النشل.

ووفقا لموقع “سبق” كانت البلاغات المقدَّمة من عدد من الموجودين في سوق الخضار والفاكهة بالطائف لمركز شرطة النزهة، حيال فقدانهم أموالهم الشخصية عن طريق السلب، قد ساهمت في الاشتباه بتلك الوافدة التي كانت قد اختفت ساعات، وعادت عصر اليوم، وتم ضبطها بتـهمة النشل وسلب محافظ المتسوقين، وكُشف عن جملة من المبالغ المالية بحوزتها.

وقد جرى إيقافها بالنظارة لحين إحالة أوراق قضيتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.