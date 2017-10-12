 شاهد محاولة عبدالله العذبه الإيقاع بين المملكة والإمارات بأسلوب نظام الحمدين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 محرّم 1439 هجريا, الموافق 12 أكتوبر 2017 ميلاديا

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شاهد محاولة عبدالله العذبه الإيقاع بين المملكة والإمارات بأسلوب نظام الحمدين

شاهد محاولة عبدالله العذبه الإيقاع بين المملكة والإمارات بأسلوب نظام الحمدين
المناطق_الرياض

بأسلوب دأب نظام الحمدين على امتهانه خلال عشرين عاماً، حاول البوق القطري “عبدالله العذبة” مدير تحرير صحيفة العرب القطرية وعبر شاشة تلفزيون قطر، الإيقاع وإثارة الخلاف بين الأشقاء بأسلوب ماكر تعلمه من تنفيذه أوامر نظام الحمدين .
وضمن تلك المحاولات البائسة، زعم العذبة بقوله: “شئنا أم أبينا ستبقى السعودية شعبيا وسياسيا هي عمقنا الإستراتيجي”، لكنه ساق اتهاما لدولة الإمارات مدعياً أنها قامت بالتحريض ونخر العلاقة بين البلدين”، في إشارة للمملكة وقطر.
ولم يعلم البوق عبدالله العذبة، انكشاف مكره وألاعيبه للجميع من خلال استخدام أسلوبه الطفولي، فمرة يسيء لحكام الخليج، تارة تمجيدهم، ومرة يشتم المملكة وتارة يمدحها وفقا لأجندات نظام الحمدين للايقاع بين البلدين الشقيقين.
وربما هذه التصريحات التي ساقها البوق العذبة، جاءت نتيجة توقيع ثلاثُ اتفاقيات بين المملكة والإمارات خلال الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال في أبو ظبي يوم أمس الأربعاء

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