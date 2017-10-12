 «جرو نادر».. هدية رئيس تركمانستان لبوتين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 محرّم 1439 هجريا, الموافق 12 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ترامب عن كوريا الشمالية: هدوء يسبق العاصفة توفر فرص وظيفية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة «جرو نادر».. هدية رئيس تركمانستان لبوتين 37 قتيلاً إثر فيضانات وانزلاقات تربة في فيتنام 1750 سعودي وسعودية سجلوا في بوابة «العمل الحر» المملكة تؤكد على دعمها كل ما يحقق العدالة وينجزها شاهد محاولة عبدالله العذبه الإيقاع بين المملكة والإمارات بأسلوب نظام الحمدين تنكرت في هيئة “متسولة” .. أمن الطائف يطيح بـ”سيدة” في سوق الخضار والفاكهة ! كويكب يمر على مسافة قريبة من الأرض اليوم حوافز البنك «السعودي الفرنسي» تثير المخاوف.. و«ساما» تتوعد! هذه هي عقوبة تداول مقاطع وصور المجرمين على مواقع التواصل! ختام مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم

«جرو نادر».. هدية رئيس تركمانستان لبوتين

«جرو نادر».. هدية رئيس تركمانستان لبوتين
المناطق_وكالات

أهدى رئيس تركمانستان نظيره الروسي جروا من فصيلة نادرة بمناسبة عيد ميلاده يوم الأربعاء وذلك قبل اجتماعهما في منتجع سوتشي الروسي.

ويسعى الرئيس الزائر قربان قولي بيردي محمدوف لإعادة فتح الأسواق الروسية أمام غاز تركمانستان، وقال محمدوف وهي يخرج الكلب من قفص صغير ويقدمه لفلاديمير بوتين قبل بدء محادثات ثنائية “لدينا صديق مشترك. هذا أندر جرو (من نوع) ألاباي في العالم وقد أحضرته معي اليوم”.

واحتفل بوتين وهو من محبي الكلاب بعيد ميلاده الخامس والستين في السابع من الشهر الحالي، ويحمل الجرو اسم فيرني وتعني بالروسية “مخلص”، وسبق أن أهدى زعماء أجانب من اليابان وبلغاريا وغيرهم بوتين جراء من فصائل نادرة.

وأجرى الرئيسان محادثات على هامش قمة للجمهوريات السوفيتية السابقة مع حرص تركمانستان على استئناف صادرات الغاز الطبيعي إلى روسيا بعد أن توقفت العام الماضي بسبب خلاف على تحديد الأسعار.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>