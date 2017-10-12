«جرو نادر».. هدية رئيس تركمانستان لبوتين

أهدى رئيس تركمانستان نظيره الروسي جروا من فصيلة نادرة بمناسبة عيد ميلاده يوم الأربعاء وذلك قبل اجتماعهما في منتجع سوتشي الروسي.

ويسعى الرئيس الزائر قربان قولي بيردي محمدوف لإعادة فتح الأسواق الروسية أمام غاز تركمانستان، وقال محمدوف وهي يخرج الكلب من قفص صغير ويقدمه لفلاديمير بوتين قبل بدء محادثات ثنائية “لدينا صديق مشترك. هذا أندر جرو (من نوع) ألاباي في العالم وقد أحضرته معي اليوم”.

واحتفل بوتين وهو من محبي الكلاب بعيد ميلاده الخامس والستين في السابع من الشهر الحالي، ويحمل الجرو اسم فيرني وتعني بالروسية “مخلص”، وسبق أن أهدى زعماء أجانب من اليابان وبلغاريا وغيرهم بوتين جراء من فصائل نادرة.

وأجرى الرئيسان محادثات على هامش قمة للجمهوريات السوفيتية السابقة مع حرص تركمانستان على استئناف صادرات الغاز الطبيعي إلى روسيا بعد أن توقفت العام الماضي بسبب خلاف على تحديد الأسعار.