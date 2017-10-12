 ترامب عن كوريا الشمالية: هدوء يسبق العاصفة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 محرّم 1439 هجريا, الموافق 12 أكتوبر 2017 ميلاديا

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ترامب عن كوريا الشمالية: هدوء يسبق العاصفة

ترامب عن كوريا الشمالية: هدوء يسبق العاصفة
المناطق_وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يبدو أنه كان يضع في ذهنه كوريا الشمالية، عندما وصف اجتماعاً للقادة العسكريين في الأسبوع الماضي بأنه هدوء يسبق العاصفة.

وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية يوم امس الأربعاء، سئل ترامب عما كان يقصده بتلك العبارة الغامضة والتي زادت المخاوف من اقتراب الولايات المتحدة وكوريا الشمالية من الحرب.

وقال ترامب ردا على السؤال: لا يمكن أن نسمح لهذا بأن يستمر، لا يمكننا ذلك، مضيفاً أن الصين ساعدت جيداً في الوضع، وقال: قطعوا الخدمات المصرفية لكوريا الشمالية.

كان ترامب قد أدلى بالتصريح: هدوء يسبق العاصفة خلال التقاط صور قبل تناول العشاء مع قادة عسكريين أمريكيين وزوجاتهم في 5 أكتوبر.

وجاء العشاء عقب اجتماع بحث فيه ترامب والقادة العسكريون قضايا إيران وكوريا الشمالية وأفغانستان وقتال تنظيم داعش.

ووصف ترامب يوم الأربعاء اتفاقاً دبلوماسياً مع كوريا الشمالية جرى التوصل إليه خلال عهد الرئيس السابق بيل كلينتون بأنه فاشل.

وقال: قبل أن يجف الحبر على العقد، كانوا استأنفوا العمل مجدداً بالفعل على الصواريخ والسلاح النووي.

وأضاف: لا يمكن أن نسمح بحدوث هذا، كان ينبغي الاعتناء بهذا منذ فترة طويلة.

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