توفر فرص وظيفية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة

أعلن مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة عن توفر فرص وظيفية بنظام التشغيل الذاتي (رجال – نساء ) في تخصصات الصيدلة – التمريض – أخصائي غير طبيب وفق الشروط والمتطلبات التالية وهي: التأهيل الأكاديمي حسب التخصصات .

مع اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية والتصنيف المهني من هيئة التخصصات الصحية ساري المفعول واللياقة البدنية والكشف الطبي.

وتقدم الطلبات عبر البوابة الإلكترونية لمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة على الرابط (http://www.kamcj.med.sa) وذلك خلال الفترة من 25 / 1 / 1439هـ ويستمر إلى 8 / 2 / 1439هـ .