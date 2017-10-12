 توفر فرص وظيفية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 محرّم 1439 هجريا, الموافق 12 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ترامب عن كوريا الشمالية: هدوء يسبق العاصفة توفر فرص وظيفية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة «جرو نادر».. هدية رئيس تركمانستان لبوتين 37 قتيلاً إثر فيضانات وانزلاقات تربة في فيتنام 1750 سعودي وسعودية سجلوا في بوابة «العمل الحر» المملكة تؤكد على دعمها كل ما يحقق العدالة وينجزها شاهد محاولة عبدالله العذبه الإيقاع بين المملكة والإمارات بأسلوب نظام الحمدين تنكرت في هيئة “متسولة” .. أمن الطائف يطيح بـ”سيدة” في سوق الخضار والفاكهة ! كويكب يمر على مسافة قريبة من الأرض اليوم حوافز البنك «السعودي الفرنسي» تثير المخاوف.. و«ساما» تتوعد! هذه هي عقوبة تداول مقاطع وصور المجرمين على مواقع التواصل! ختام مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم

توفر فرص وظيفية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة

توفر فرص وظيفية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة
المناطق_جدة

أعلن مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة عن توفر فرص وظيفية بنظام التشغيل الذاتي (رجال – نساء ) في تخصصات الصيدلة – التمريض – أخصائي غير طبيب وفق الشروط والمتطلبات التالية وهي: التأهيل الأكاديمي حسب التخصصات .

مع اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية والتصنيف المهني من هيئة التخصصات الصحية ساري المفعول واللياقة البدنية والكشف الطبي.

وتقدم الطلبات عبر البوابة الإلكترونية لمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة على الرابط (http://www.kamcj.med.sa)  وذلك خلال الفترة من 25 / 1 / 1439هـ ويستمر إلى 8 / 2 / 1439هـ .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>