 كلنا جنود الوطن في مدارس علماء الغد بتبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 محرّم 1439 هجريا, الموافق 12 أكتوبر 2017 ميلاديا

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كلنا جنود الوطن في مدارس علماء الغد بتبوك

كلنا جنود الوطن في مدارس علماء الغد بتبوك
المناطق_تهاني الجهني
أطلقت مدارس علماء الغد بتبوك مبادرة كلنا جنود الوطن والهادفة إلى تعزيز الانتماء لدى الطالبات وذلك بحضور مشرفة إدارة نشاط الطالبات فرجه الشمري.
وأكدت مدير عام المدارس زكية عواجي خلال كلمتها على أن المبادرة تأتي حرصاً من  كافة منسوبات المدارس على مساعدة بنات المرابطين سائلة الله أن يحفظ جنود الوطن المرابطين على حدوده  دفاعاً عن دينهم ووطنهم ومليكهم ويرحم الشهداء منهم.
في حين عبرت قائدة المرحلة الابتدائية فاطم سلامي عن فخرها واعتزازها بما يقدمه الجنود البواسل في سبيل إعلاء كلمة الله ثم المحافظة على الأمن والأمان مقدمة شكرها الخالص لرائدة النشاط تغريد البلوي والمرشدة الطلابية ابتسام الرشيدي  وصاحبة المبادرة هلالة العنزي والمعلمة جميلة العنزي وفاطمة مجممي وأروى الذبياني.
وقد شهدت المبادرة  رسائل صوتية من أولياء أمور الطالبات المشاركين في عاصفة الحزم حملت مشاعر الحب والعرفان والولاء للوطن كما تم عرض فيديو عن حياة المرابطين وتقديم قصائد شعرية بمشاركة بنات المرابطين اللاتي عبرنّ عن فخرهنّ بما يقدمه آباؤهم في الدفاع عن الوطن.

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