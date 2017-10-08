أسعار الذهب تبلغ أعلى مستوى في أسبوعين مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين اليوم مع تراجع الدولار بعدما أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن المجلس قلق بشأن انخفاض معدل التضخم.

وارتفع الذهب 0.2 % في العقود الفورية إلى 1294.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 57ر06 بتوقيت جرينتش .

وقفز الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.6 % إلى 1297.20 دولار للأوقية.

وزاد السعر الفوري للفضة 0.3 % إلى 17.21 دولار للأوقية.