 أسعار الذهب تبلغ أعلى مستوى في أسبوعين مع تراجع الدولار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 محرّم 1439 هجريا, الموافق 12 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أسعار الذهب تبلغ أعلى مستوى في أسبوعين مع تراجع الدولار

أسعار الذهب تبلغ أعلى مستوى في أسبوعين مع تراجع الدولار
Gold bars
واس - نيويورك

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين اليوم مع تراجع الدولار بعدما أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن المجلس قلق بشأن انخفاض معدل التضخم.
وارتفع الذهب 0.2 % في العقود الفورية إلى 1294.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 57ر06 بتوقيت جرينتش .
وقفز الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.6 % إلى 1297.20 دولار للأوقية.
وزاد السعر الفوري للفضة 0.3 % إلى 17.21 دولار للأوقية.

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