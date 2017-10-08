وزير المالية : الخطوات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة لا تعد تقشفاً

أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن الخطوات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة لا تعد تقشفاً، «بل تركيز على رفع كفاءة الإنفاق، ودعم القوة الشرائية للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من خلال (حساب المواطن)، لمساعدتهم في مواجهة مبادرات تصحيح أسعار الطاقة»، مشيراً إلى أن الدولة ستزيد من عمق واتساع أسواق رأس المال لديها، كما ستمضي قدماً في برنامج الخصخصة، وتشجيع نمو الأعمال التجارية الخاصة .

وأوضح في كلمة خلال فعاليات منتدى الاستثمار السعودي، المنعقد في نيويورك أمس (الأربعاء)، أن المملكة في خضم تحول اقتصادي لم يسبق له مثيل، وأن رؤيتها تمثل خريطة طريق واضحة جداً للمكان الذي تستهدف أن تصل إليه، وكيفية الوصول إلى هذه الأهداف، مؤكداً أنه تم بالفعل إحراز تقدم كبير.

وعن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة قال: «نرى في الوقت الحالي إصلاحات واسعة النطاق، بدءاً من تصحيح أسعار الطاقة، والتركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعداد الشركات المملوكة للحكومة للخصخصة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر صناديق الثروات السيادية في العالم».