هيئة الاتصالات تجدد دعوتها طلب المرئيات حول خدمة التحكم الأبوي

جددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم, دعوتها للأفراد والمؤسسات بتقديم المرئيات حول الإطار التنظيمي لخدمة التحكم الأبوي التي تمكن الوالدين من الإشراف على وصول الأطفال للإنترنت للإسهام في حماية الأطفال من بعض مخاطر الإنترنت .

وأوضحت الهيئة أن هذه الخدمة تستهدف أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية والتربوية من خلال توفير أدوات تمكن الأطفال من استخدام الإنترنت بشكل آمن ومفيد، مما يعزز الاستخدام الإيجابي، ويحد من الاستخدامات السلبية .

وتأتي هذه الخدمة إيماناً من الهيئة بأهمية إشراك أولياء الأمور والمختصين والمؤسسات التعليمية والتربوية ومقدمي الخدمات ذات العلاقة في إعداد الإطار التنظيمي لخدمة التحكم الأبوي، للإسهام في تطوير هذا الاطار وتحقيق نتائجه الإيجابية في توفير بيئة إنترنت أكثر أماناً .

يذكر أن الهيئة خصصت البريد الإلكتروني (Parental_Control@citc.gov.sa) لاستقبال المرئيات والملاحظات في موعد أقصاه 26 /02 / 1439هـ، الموافق 15 /11 / 2017 م الساعة الثالثة ظهراً .