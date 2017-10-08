قافلة املج الطبية في مركز الشبحة للتثقيف الصحي

استضاف مركز صحي الشبحة أعضاء لجنة أصدقاء المرضى اللجنة المشرفة على قافلة املج الطبية برئاسة مشرف القطاع الصحي عبدالله الفايدي ومشرف الصحة العامة احمد سلمي ومشرف لجنة أصدقاء المرضى حامدالمستحي وكوكبة من الأطباء والطبيبات في جميع التخصصات وكان في استقبالهم في مقر المركز الصحي بالشبحة رئيس مركزالشبحة محمد بن صميط الجهني

ومساعد رئيس بلدية الشبحة احمدمسلم الحبيشي ومدير مركز صحي الشبحة سالم رجاءالله الحبيشي وعدد كبير من اهالي الشبحة والهجر والقرى التابعةوقد أقيمت عدد من المحاضرات والاستشارات الطبية والتثقيف الصحي ودورات عن الإسعافات الأولية وتم الكشف على عدد كبير من المواطنين الحاضرين عن امتنانهم وشكرهم لجميع القائمين على هذا القافلة الطبية.

علماً انه تم تدشين القافلة الطبية من قبل محافظ أملج ومدير عام الشئون الصحية بمنطقة تبوك في 8محرم الجاري في مستشفى الحوراء بمحافظة املج