 “الصحة” تؤكد أهمية تناول وجبة الإفطار للطلاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 محرّم 1439 هجريا, الموافق 12 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“الصحة” تؤكد أهمية تناول وجبة الإفطار للطلاب

“الصحة” تؤكد أهمية تناول وجبة الإفطار للطلاب
واس - الرياض

أكدت “الصحة” أهمية تناول وجبة الإفطار للطلاب بشكل يومي سواءً في المنزل أو في المدرسة .
وأوضحت الصحة أنواع الأغذية التي يجب أن تحتوي عليها وجبة الإفطار من البروتينات والنشويات والفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى الألبان ومشتقاته، مشيرةً إلى أن الوجبة تساعد على النمو بشكلٍ صحيح، وتزيد من الإنتاجية، كما تزيد من الرغبة في التعلم، ورفع التحصيل الدراسي للطلاب .
وتأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود الصحة بالتعاون مع وزارة التعليم لتفعيل مهام الصحة المدرسية بما يُسهم بإذن الله في الحفاظ على صحة وسلامة طلاب المدارس وتعزيز مفهوم الغذاء الصحي,كما أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي إستمراراً للجهود التي تقوم بها الصحة للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع وتعزيز الوعي الصحي والحث على إتباع السلوكيات السليمة وأنماط الغذاء الصحي .

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