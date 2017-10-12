 الأحوال المدنية توفر جهازًا لاستبدال بطاقات الهوية الوطنية منتهية الصلاحية دون الحاجة لموظف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 محرّم 1439 هجريا, الموافق 12 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الأحوال المدنية توفر جهازًا لاستبدال بطاقات الهوية الوطنية منتهية الصلاحية دون الحاجة لموظف

المناطق - متابعات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر جهازًا وفرته “الأحوال المدنية” لاستبدال بطاقات الهوية الوطنية منتهية الصلاحية دون الحاجة لموظف.
ويبدو بالفيديو، جهاز يشبه جهاز الصرف الآلي، يوضح مصور الفيديو أنه نتاج أفضل الخدمات التي قدمتها الأحوال المدنية، حيث سيتواجد الجهاز في جميع الفروع لإخراج البطاقة الجديدة بشكل فوري ودون الحاجة لموظف.

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