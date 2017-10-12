 إدانة جديدة لقطر..المخلوع صالح: قطر عرضت على وساطة مع تنظيم “القاعدة” الإرهابي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 محرّم 1439 هجريا, الموافق 12 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إدانة جديدة لقطر..المخلوع صالح: قطر عرضت على وساطة مع تنظيم “القاعدة” الإرهابي “الغذاء والدواء” تشدد على ضرورة الحصول على تصاريح الإعلانات للمستحضرات الدوائية والأجهزة والمنتجات الطبية قبل نشرها في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي الشورى : لا معايير جديدة لدى “البلدية والقروية” لتنفيذ الخدمات في المخططات والمنح الأحوال المدنية توفر جهازًا لاستبدال بطاقات الهوية الوطنية منتهية الصلاحية دون الحاجة لموظف مركز الملك سلمان يقدم مساعدات لليمن بحوالي 710 مليون دولار شاهد..طريقة تبديل الجنود في قصر الكرملين الروسي وزارة الداخلية تنفذ حكم القتل (حد الحرابة) في جانيين بمدينة الرياض اتفاق على نشر 3000 عنصر من الشرطة الفلسطينية في غزة سيدة تتظاهر بالتسول داخل سوق الخضار والفاكهة لسرقة المتسوقين بالطائف بلدي جازان يقوم بجولة بحي المطار المملكة تؤكد استمرارها في تعزيز وحماية القضايا المتعلقة بالمرأة وفقا لنصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية “الصحة” تؤكد أهمية تناول وجبة الإفطار للطلاب

إدانة جديدة لقطر..المخلوع صالح: قطر عرضت على وساطة مع تنظيم “القاعدة” الإرهابي

المناطق ـ الرياض

لا تزال تستمر الشهادات والأدلة التي تتهم نظام قطر بدعم الإرهاب، حيث كشف مقطعاً مصورا تم تداوله مؤخراً عن العلاقة المشبوهة بين تنظيم الحمدين وبين تنظيم القاعدة الإرهابي.
وجاء الدليل هذه المرة على لسان الرئيس اليمني المخلوع “علي عبدالله صالح”، الذي أكد خلال المقطع المصور والمنسوب لقناة “العربية” حيث قال: أن “معمر القذافي وحمد بن خليفة قالوا له “ليه تحط راسك براس تنظيم القاعدة” حنا ممكن نتوسط بينكم”.
وكشف المخلوع أن “القذافي” و”حمد بن خليفه” أكدوا له أنهم سيكلفون بهذه المهمة “سيف الإسلام القذافي”، حتى يقوم تنظيم القاعدة الإرهابي بتجنيب اليمن المشاكل.
وخلال المقطع رفض المخلوع صالح الحديث، مشيراً أن هناك كلام خطير قاله له المتآمرين لا يستطيع أن يقوله على الهواء حتى لا تتأزم الأمور.
يذكر أن نظام الحمدين قد قام عام 2013م بتحرير رهينة سويسرية كانت مختطفة لدى تنظيم القاعدة باليمن ودفعت مقابل ذلك مبلغ “10” ملايين دولار كفدية للقاعدة وبوساطة سرية قام بها قياديين في تنظيم الاخوان المسلمين باليمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>