إدانة جديدة لقطر..المخلوع صالح: قطر عرضت على وساطة مع تنظيم “القاعدة” الإرهابي

لا تزال تستمر الشهادات والأدلة التي تتهم نظام قطر بدعم الإرهاب، حيث كشف مقطعاً مصورا تم تداوله مؤخراً عن العلاقة المشبوهة بين تنظيم الحمدين وبين تنظيم القاعدة الإرهابي.

وجاء الدليل هذه المرة على لسان الرئيس اليمني المخلوع “علي عبدالله صالح”، الذي أكد خلال المقطع المصور والمنسوب لقناة “العربية” حيث قال: أن “معمر القذافي وحمد بن خليفة قالوا له “ليه تحط راسك براس تنظيم القاعدة” حنا ممكن نتوسط بينكم”.

وكشف المخلوع أن “القذافي” و”حمد بن خليفه” أكدوا له أنهم سيكلفون بهذه المهمة “سيف الإسلام القذافي”، حتى يقوم تنظيم القاعدة الإرهابي بتجنيب اليمن المشاكل.

وخلال المقطع رفض المخلوع صالح الحديث، مشيراً أن هناك كلام خطير قاله له المتآمرين لا يستطيع أن يقوله على الهواء حتى لا تتأزم الأمور.

يذكر أن نظام الحمدين قد قام عام 2013م بتحرير رهينة سويسرية كانت مختطفة لدى تنظيم القاعدة باليمن ودفعت مقابل ذلك مبلغ “10” ملايين دولار كفدية للقاعدة وبوساطة سرية قام بها قياديين في تنظيم الاخوان المسلمين باليمن