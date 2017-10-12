جامعة طيبة تصدر دليلا إحصائيا لأقسامها وبرامجها العلمية

أصدرت جامعة طيبة دليلاً لأقسامها وبرامجها العلمية بالجامعة والمحافظات، حيث يتناول الدليل الجديد الإحصاءات المتعلقة بالأقسام والبرامج والدرجات العلمية لكليات ومعاهد الجامعة، إذ بلغ عدد كليات ومعاهد الجامعة 28 كلية مفعلة، ومعهداً واحداً.

وقال معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني إن الدليل يعتبر إرشادياً للراغبين في الالتحاق بالجامعة وأولياء الأمور والمهتمين في تعريفهم بكليات الجامعة وأقسامها والبرامج المفعلة التي يحتاجها سوق العمل، بالإضافة إلى الراغبين في استكمال دراستهم العليا التي بها برامج دبلوم دراسات عليا وماجستير ودكتوراه.

وأضاف معاليه بأن الجامعة تحرص على تقديم الدليل بشكل دوري لتحديث برامجها بشكل مستمر لتحقيق الاتساق مع متطلبات التنمية وبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وتقديم إحصائيات ومعلومات بأسلوب مرتب وسهل أمام الباحثين وجميع منسوبي الجامعة على كافة المستويات.

من جهته أكد وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور محمد محروس أن عدد الأقسام العلمية بكليات ومعاهد الجامعة بلغ 119 قسماً مفعلاً، كما أنه توجد 15 كلية بالجامعة بالمدينة و 13 كلية بفروع الجامعة.

وكشف د. محرس عدد البرامج المفعلة بالجامعة حيث بلغ عددها 68 برنامجاً، منها 5 برامج لدرجة المشارك، و47 برنامجاَ لدرجة البكالوريوس، وبرنامجاً في الدبلوم العام للتربية، وبرنامجين لدرجة الدبلوم العالي، و13 برنامجاً لدرجة الماجستير، حيث تقدّم برامج الماجستير في ثلاث كليات هي: كلية التربية، والآداب، وكلية العلوم.