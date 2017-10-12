 الثانوية ١٩ للبنات بحائل تفعل حملة سرطان الثدي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 محرّم 1439 هجريا, الموافق 12 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الثانوية ١٩ للبنات بحائل تفعل حملة سرطان الثدي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية :  الدولة تدفع  %70 من قيمة فواتير المياه و إنشاء ألف سد جديد بالمملكة جامعة طيبة تصدر دليلا إحصائيا لأقسامها وبرامجها العلمية إدانة جديدة لقطر..المخلوع صالح: قطر عرضت على وساطة مع تنظيم “القاعدة” الإرهابي “الغذاء والدواء” تشدد على ضرورة الحصول على تصاريح الإعلانات للمستحضرات الدوائية والأجهزة والمنتجات الطبية قبل نشرها في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي الشورى : لا معايير جديدة لدى “البلدية والقروية” لتنفيذ الخدمات في المخططات والمنح الأحوال المدنية توفر جهازًا لاستبدال بطاقات الهوية الوطنية منتهية الصلاحية دون الحاجة لموظف مركز الملك سلمان يقدم مساعدات لليمن بحوالي 710 مليون دولار شاهد..طريقة تبديل الجنود في قصر الكرملين الروسي وزارة الداخلية تنفذ حكم القتل (حد الحرابة) في جانيين بمدينة الرياض اتفاق على نشر 3000 عنصر من الشرطة الفلسطينية في غزة سيدة تتظاهر بالتسول داخل سوق الخضار والفاكهة لسرقة المتسوقين بالطائف

الثانوية ١٩ للبنات بحائل تفعل حملة سرطان الثدي

الثانوية ١٩ للبنات بحائل تفعل حملة سرطان الثدي
المناطق - حائل

أقامت الثانوية ١٩ حملة سرطان الثدي لمجال العمل التطوعي حيث يحتفل العالم في أكتوبر / تشرين الأول من كل عام بالتوعية بسرطان الثدي، ونفذ الحملة الصف ١ / ٢ بإشراف الأستاذتين تهاني العبيد ومرام المرمش والصف ١ / ٣ بإشراف الأستاذتين مها التميمي ونوف الجازع ورائدة النشاط الأستاذة خلود الرشيد.
بدورها أوضحت قائدة المدرسة الأستاذة شاها الشمري أن هذه الحملة تهدف إلى التوعية بأهمية الفحص المبكر عن سرطان الثدي تجنباً للمضاعفات وكذلك التثقيف بأعراض المرض وطرق علاجه، كذلك اشتملت الحملة على نصائح مهمة لكل أنثى وتم توزيع المنشورات التوعوية، وكان شعار الحملة فحصك الآن يعني الأمان متزيناً باللون الوردي، وقد ذكرت المنسقة الإعلامية في المدرسة الأستاذة منيرة الخزيم أنه تم الوصول للهدف المنشود من هذه الحملة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>