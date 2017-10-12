الثانوية ١٩ للبنات بحائل تفعل حملة سرطان الثدي

أقامت الثانوية ١٩ حملة سرطان الثدي لمجال العمل التطوعي حيث يحتفل العالم في أكتوبر / تشرين الأول من كل عام بالتوعية بسرطان الثدي، ونفذ الحملة الصف ١ / ٢ بإشراف الأستاذتين تهاني العبيد ومرام المرمش والصف ١ / ٣ بإشراف الأستاذتين مها التميمي ونوف الجازع ورائدة النشاط الأستاذة خلود الرشيد.

بدورها أوضحت قائدة المدرسة الأستاذة شاها الشمري أن هذه الحملة تهدف إلى التوعية بأهمية الفحص المبكر عن سرطان الثدي تجنباً للمضاعفات وكذلك التثقيف بأعراض المرض وطرق علاجه، كذلك اشتملت الحملة على نصائح مهمة لكل أنثى وتم توزيع المنشورات التوعوية، وكان شعار الحملة فحصك الآن يعني الأمان متزيناً باللون الوردي، وقد ذكرت المنسقة الإعلامية في المدرسة الأستاذة منيرة الخزيم أنه تم الوصول للهدف المنشود من هذه الحملة.