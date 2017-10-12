 تغييرات قيادية في صحة الشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 محرّم 1439 هجريا, الموافق 12 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تغييرات قيادية في صحة الشرقية

تغييرات قيادية في صحة الشرقية
المناطق - الدمام - سطام الفروان

أكد المتحدث الرسمي لصحة الشرقية أسعد سعود أن مدير عام صحة الشرقية الدكتور  صالح السلوك أصدر قرارأ بتكليف الدكتوره (نوره الأزيمع ) للعمل مديراً لمستشفى الولادة والأطفال بالدمام فيما كلف المهندس (محمد باخرجي)  مساعداً للمشاريع والشئون الهندسيه بصحة الشرقية .

وأوضح أن تكليف إمرأه مديره لمستشفى ولادة الدمام هو الأول من نوعه وذلك  منذ تأسيسه عام 1402هـ ، مشيراً متحدث صحة الشرقية إلى أن إحداث هذه التغييرات تأتي لإتاحة الفرصة لقيادات متجدده ذوو كفاءة وخبرات إدارية تهدف إلى رفع كفاءة العمل ودعم المسيرة التنموية الصحية والمستمدة من استراتيجية وزارة الصحة الرامية إلى التطوير بما يتواكب مع برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م .

وأضاف أن إدارة صحة الشرقية تثمن الجهود الطيبة لجميع مسؤوليها وما قدموه من خدمات مقدرة أثناء الفترات السابقة لتكليفهم والتي أسهمت في توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وحققت ولله الحمد الكثير من الإنجازات.

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