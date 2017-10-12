قائد قوات الدفاع الجوي يزور مصابي القوات المسلحة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل

قام معالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن محمد بن عوض بن سحيم بزيارة اليوم للمصابين من منسوبي القوات المسلحة الذين تعرضوا للإصابة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل وذلك بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية .

وأطمأن الفريق بن سحيم على صحة المصابين سائلاً الله أن يمن عليهم بالصحة والعافية والشفاء العاجل : قائلاً أنتم أبطال الوطن وما تعرضتم له دفاعا عن دينكم ثم ملككم ووطنكم وسم شرف نغبطكم عليها.

ونقل الفريق السحيم للمصابين تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتمنياتهما لهم بالشفاء العاجل، وأن يمن عليهم بالصحة والعافية.

من جانبهم أعرب المصابون عن شكرهم على الزيارة والاطمئنان على صحتهم، مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد للرجوع إلى ميدان العز والشرف بعد إكمال العلاج للتصدي للعدو والقيام بدورهم المناط بهم لحفظ الأمن في الوطن الغالي علينا جميعا، عادين إصاباتهم وسام شرفٍ يعتزون به.