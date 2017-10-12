برامج تدريبية لتهيئة 800 معلم جديد بتعليم نجران  

انطلقت فعاليات البرامج التدريبية لتهيئة المعلم الجديد بمراكز التدريب التربوي بنجران وشروره وحبونا ويدمه لتستهدف نحو 800 معلم جديد من مختلف التخصصات وذلك ضمن الخطة التنفيذية لمجالات التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي الحكمي على المعلمين المشاركين بضرورة الاستفادة من مثل هذه البرامج الوزارية التي تنعكس بالشكل الإيجابي على رفع مستوى الأداء التربوي والتعليمي وذلك خلال تفقده لورش العمل والمشاغل التربوية المنفذة في القاعات التدريبية.

وأشار مدير إدارة التدريب والابتعاث طلال محمد مباركي إلى أنه تم توزيع المعلمين المستهدفين إلى مجموعات وفق مقر سكنهم للحضور في أقرب مركز للتدريب التربوي للاستفادة من برنامج تهيئة المعلم الجديد الذي يكسب المشاركين المعارف والمهارات المنبثقة من الاستراتيجيات الحديثة للتدريس لترتكز على إيجابية المتعلم من خلال الحوار والنقاش والتطبيق ونقل الخبرة للآخرين وذلك لمواكبة المتغيرات الحديثة وخلق جيل منتج يتصف بالسمات الشخصية والمهنية الإيجابية.