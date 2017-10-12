 وفاة وخمس إصابات في حادث مروري  لباص طالبات بالباحة  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 محرّم 1439 هجريا, الموافق 12 أكتوبر 2017 ميلاديا

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وفاة وخمس إصابات في حادث مروري  لباص طالبات بالباحة 

وفاة وخمس إصابات في حادث مروري  لباص طالبات بالباحة 
المناطق - الباحة

صرح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني ، أنه  ورد بلاغ للعمليات مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 13:45 بعد ظهر اليوم عن حادث تصادم بين سيارتين باص كان ينقل عدد من الطالبات وسياره وانيت الموقع بالاطاوله ببني محمد بالطريق المؤدي من الباحة الى الطايف .

وقال الزهراني : تم توجيه ثلاث فرق اسعافية والقيادة الميدانيه حسب البلاغ الوارد للعمليات بأنه يوجد تعدد اصابات بالموقع ، وعند وصول اول فرقة إلى الموقع تمت مباشرة الحادث من قبل الفرق الاسعافية ، واتضح وجود حالة متوفيه بعد الكشف عليها لقائد السياره الوانيت واصابه متوسطه لقائد باص الطالبات وتم التعامل مع الاصابه اسعافياً بالموقع وبعد ذلك تم نقله لمستشفى القرى العام ،واربع اصابات رفضو الكشف والنقل من الطالبات واصابه تم علاجها بالموقع من الجمهور .

مبينا  بأن مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة الاستاذ / خالد بن محمد الغامدي ومساعد المدير العام للشئون الاسعافيه بالمنطقه / فريد الغامدي كانوا متابعين الحادث منذ بدايته عن طريق الجهاز اللاسلكي وغرفة العمليات، ووجه بتسخير كامل الإمكانيات البشرية لاحتواء الحادث، وتقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، بما يتفق مع خدمات الهيئة وعملها الإنساني في خدمة المرضى والمصابين،
وأهاب الزهراني بالمواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم الموحد بالخدمه الاسعافيه (997) عند حدوث أي طارئ لا قدر الله و كما تمنى منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ ، و عدم التجمهر عند الحوادث حتى يتسنى للمسعفين تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني .

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