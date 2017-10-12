معالي وزير النقل يترأس إجتماع مجلس إدارة شركة (سار)‏  

رأس معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الدكتور نبيل بن محمد العامودي، الجلسة الخامسة لمجلس إدارة الشركة في دورته الرابعة التي عُقِدت أمس بقاعة الاجتماعات في مقر الشركة بالرياض.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي أتخذ بشأنها عدد من القرارات.

وقد حضر الاجتماع، أعضاء مجلس الإدارة:

· معالي الدكتور رميح بن محمد الرميح – رئيس هيئة النقل العام

· الدكتور عبدالله بن حسن العبدالقادر – رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية

· الدكتور عابد بن عبدالله السعدون وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الشركات

· الأستاذ ياسر بن عبدالله السلمان مدير الإدارة المالية بصندوق الاستثمارات العامة

· السيد تيري شيندلر – خبير أمريكي في مجال الخطوط الحديدية

· السيد في كاقرو – استشاري متخصص في صناعة الخطوط الحديدية

الجدير ذكره أن الجلسة التي عُقِدت أمس لمجلس إدارة (سار)، تعتبر الجلسة الأولى التي يترأسها معالي الدكتور العامودي عقب تعيينه مؤخراً وزيراً للنقل