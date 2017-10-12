نجوم يغيبون عن مونديال روسيا 2018.. أبرزهم هداف أرسنال

رصدت صحيفة سبورت الإسبانية تشكيلة نارية من (11) لاعبا سيغيبون بشكل رسمي عن مونديال روسيا 2018، بعد فشل منتخبات بلادهم في بلوغ نهائيات كأس العالم الصيف القادم.

ويأتي على رأس القائمة الهداف الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، وغاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسباني بعد فشل منتخب ويلز في التأهل، وكذلك أليكسيس سانشيز اللاعب التشيلي هداف أرسنال الإنجليزي.

وضمت التشكيلة التي تغيب عن المونديال كلا من:

في خط الدفاع: الجزائري فوزي غلام (نابولي الإيطالي)، النمساوي دافيد ألابا (بايرن ميونيخ الألماني)، الإكوادوري أنطونيو فالنسيا (مانشستر يونايتد الإنجليزي).

في خط الوسط: السلوفاكي مارك هامسيك (نابولي)، البوسني ميراليم بيانيتش (يوفنتوس الإيطالي)، التشيلي أرتورو فيدال (بايرن ميونيخ) والهولندي آرين روبين (بايرن ميونيخ).

في خط الهجوم: التشيلي أليكسيس سانشيز (أرسنال الإنجليزي)، الغابوني أوباميانغ (بوروسيا دورتموند الألماني)، الويلزي غاريث بيل “ريال مدريد الإسباني”.