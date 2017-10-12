 «هدف» يٌطلق معرض «لقاءات» الإلكتروني لتوظيف خريجي أمريكا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 محرّم 1439 هجريا, الموافق 12 أكتوبر 2017 ميلاديا

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«هدف» يٌطلق معرض «لقاءات» الإلكتروني لتوظيف خريجي أمريكا

«هدف» يٌطلق معرض «لقاءات» الإلكتروني لتوظيف خريجي أمريكا
المناطق_الرياض

يطلق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) السبت المقبل 24محرم1439هـ، معرض لقاءات الالكتروني لتوظيف خريجي الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية .

ويهدف المعرض الذي يأتي بقالب افتراضي على الإنترنت إلى المساهمة الفعالة في توطين فرص العمل في منشآت القطاع الخاص وتلبية الاحتياجات البشرية لدى منشآت القطاع، بما يتماشى مع التنمية الاقتصادية الراهنة .

ويشارك في المعرض نحو 102 مُنشأة، تعرض ما يزيد عن 5 آلاف فرصة عمل في قطاعات: الطيران وتقنية المعلومات ، وطب الأسنان ، والمنشآت الطبية ، ومنشآت التجارة والمقاولات ، والانشاءات ومراكز التوحد ، وقطاعات الطاقة والبتروكيماويات والغاز والتصنيع ، والجامعات ، والمصارف والبنوك.

ويُمكن للباحثين عن عمل الدخول على موقع لقاءات الرسمي عن طريق الرابط www.eliqaat.com ومن ثم التسجيل، واختيار منصة المنشأة التي يرغب المُرشح بالتقدم للعمل بها، على أن يتم في خطوة لاحقة التواصل مع المسؤول في المنشاة مباشرةً، وذلك بالتحدث عبر ” الحوار التفاعلي”.

كما أنه بإمكان الباحث عن عمل استخدام (اسم المستخدم وكلمة السر) الخاصة بموقع طاقات للتوظيف الإلكتروني، وذلك للدخول إلى موقع معرض لقاءات، فيما سيتمكن الباحث عن عمل الذي ليس لديه (اسم مستخدم) في موقع طاقات للتوظيف الإلكتروني ، من التسجيل في الموقع ، وذلك بإنشاء حساب جديد ، وبناء سيرته الذاتية كي يتمكن من التقدم على الفرص الوظيفية المتاحة.

يذكر أن معرض لقاءات للتوظيف الإلكتروني يستمر حتى يوم الخميس الموافق لـ 29 محرم 1439هـ.

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