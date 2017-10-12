 اتلاف أجهزة وأعمال تخريب بعد وفاة طفل في مستشفى الملك فهد بجازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 محرّم 1439 هجريا, الموافق 12 أكتوبر 2017 ميلاديا

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اتلاف أجهزة وأعمال تخريب بعد وفاة طفل في مستشفى الملك فهد بجازان

اتلاف أجهزة وأعمال تخريب بعد وفاة طفل في مستشفى الملك فهد بجازان
المناطق_أمل بهكلي
أصدرت الشؤون الصحية بمنطقة جازان اليوم بيان ، ابدت فيه أسفها بعد وفاة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات الذي تم استقباله يوم الأربعاء 21 – 1 – 1439 هـ الساعة التاسعة مساءً بقسم الطوارئ بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان بعد تعرضه لحادث سير والذي تمت إحالته من مستشفى أبو عريش العام حيث تم على الفور نقل الحالة لقسم الإنعاش القلبي والقيام بإجراء عدة محاولات لإنعاش القلب ولم تكن هناك إستجابة لينتقل الطفل بعدها إلى رحمه الله.

وأضافت بانه عقب ذلك شهد قسم الطوارئ تجمع عدد من أقارب الطفل المتوفي حيث قاموا بالإعتداء على الممتلكات العامة وإتلاف عدد من الأجهزة الطبية وتكسير لأبواب الطوارئ مما تسبب في تعطيل الحركة داخل المستشفى والتأثير على استقبال مرضى آخرين وتأخير إجراءات طبية لمرضى في المستشفى وقد تم رصد ذلك عبر كاميرات المراقبة بالموقع.

وقامت إدارة المستشفى بإبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة والتي بدورها حضرت للموقع وقامت بالإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات.

وقدمت صحة في جازان خالص التعازي لذوي الطفل داعين له بالرحمة فإنها بذات الوقت تدين مثل هذه الممارسات وستقوم بمتابعة مجرى القضية لتطبيق العقوبات على كل متجاوز ، حيث أن الاعتداء على الممارسين والممتلكات العامة وتعطيل الخدمات الإسعافية والعلاجية للمرضى يتجاوز كل الأعراف ويعد مخالفة نظامية تستوجب المتابعة وإيقاع العقوبة على المخالفين.

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