 أمير القصيم يؤكد على زيادة الكوادر الوطنية في القطاع الصناعي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 محرّم 1439 هجريا, الموافق 12 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يؤكد على زيادة الكوادر الوطنية في القطاع الصناعي

أمير القصيم يؤكد على زيادة الكوادر الوطنية في القطاع الصناعي
المناطق_بريدة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، أن على اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية دور مهم في الإسهام بتطوير القطاع الصناعي السعودي في مختلف مجالاته وتنوعها ، وذلك من خلال إجراء البحوث والدراسات التي تدفع عجلة التنمية الصناعية ، مشدداً على أهميةزيادة مساهمة القطاع الصناعي في خدمة المجتمع السعودي وزيادة نسبة مساهمة الكوادر الوطنية الماهرة في القطاع الصناعي من خلال إيجاد فرص العمل ، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها رؤية المملكة 2030 ، مؤكداً سموه على ضرورة تضافر الجهود ما بين اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف واللجنة الصناعية بغرفة القصيم التجارية للاستفادة من الفرص الصناعية الموجودة بالمنطقة ، نتيجة ما تتميز به من ناحية توسط موقعها الجغرافي وما تمتلكه من ميز نسبيه ، وما يلعبه القطاع الصناعي من دور بارز يسهم في النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل للشباب وتعزيز الحركة الصناعية ، وإزالة العوائق والعقبات التي تواجهه واقتراح الوسائل المناسبة للتغلب عليها بما يحقق مصلحة القطاع وينسجم في الوقت نفسه مع المصلحة العامة ، منوهاً بما يلقاه القطاع الصناعي من دعم وتشجيع من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ عبر منظومة متكاملة لإيجاد بيئة تنافسية ملائمة.

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة القصيم اليوم الخميس بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية المهندس أسامة الزامل ورئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالقصيم سليمان الحسون وأعضاء اللجنة. 

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