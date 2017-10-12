وصول القوات السعودية المشاركة في تمرين “الصمصام 6” بجهورية باكستان الإسلامية

وصلت القوات البرية السعودية الْيَوْمَ الخميس إلي جمهورية باكستان الإسلامية للمشاركة في تمرين(الصمصام 6) الذي ستنطلق مناوراته الميدانية مطلع الأسبوع المقبل و كان في استقبال القوات العميد الركن محمد بن عبدالله البقمي المشرف على التمرين والعميد الطيار الركن عبدالاله بن راجح الكثيري الملحق العسكري المكلف في دولة باكستان وعدد من ضباط القوات المسلحة الباكستانية.

وأوضح العميد الركن محمد بن عبدالله البقمي أن هذا التمرين يعد امتداداً لخطط وبرامج القوات المسلحة التدريبية المُعَدة مسبقاً لتطوير المهارات القتاليه لضباط وافراد القوات المسلحة، ولرفع مستوى الجاهزية القتالية، ، وتعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين . الجدير بالذكر أن هذا التمرين يُعَد النسخة الـ6 من سلسلة تمارين “الصمصام” والتي بدأت في العام2005.