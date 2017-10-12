 بريد تبوك يحتفل بيومه البريدي العالمي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 محرّم 1439 هجريا, الموافق 12 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تحت شعار (ملكنا يستاهل.. واحنا قدّ التحدي) وبرعاية هيئة الترفيه وهيئة الإذاعة والتلفزيونية انطلاق أكبر مبادرة شعرية أمير القصيم: توطين المولات “نواة” لتوطين مجالات أخرى ملتقى “صحافيون” يقيم ندوه بعنوان “دور الصحافة في نصرة قضايا الوطن” مدني المزاحمية يكرم شابا أنقذ عائلة من حريق “صحة جدة” تدور بقايا الأطعمة إلى أسمدة صديقة للبيئة تشكيل لجنة فنية لدراسة ظاهرة الغياب والتأخر في المدارس الأهلية والأجنبية بريد تبوك يحتفل بيومه البريدي العالمي أمير مكة بالإنابة ينقل تعازي خادم الحرمين لذوي الشهيد على الشرقي أمير القصيم يؤكد على زيادة الكوادر الوطنية في القطاع الصناعي وصول القوات السعودية المشاركة في تمرين “الصمصام 6” بجهورية باكستان الإسلامية قبيل الجولة الرابعة دعمًا لمصر.. الصين تنسحب من انتخابات اليونسكو شرطة حائل تطيح بطالب كسر أسنان مدير مدرسة وشج فمه

بريد تبوك يحتفل بيومه البريدي العالمي

بريد تبوك يحتفل بيومه البريدي العالمي
المناطق_تهاني الجهنى
أحتفلت مؤسسة البريد السعودي بمنطقة تبوك بمناسبة اليوم العالمي للبريد والذي يوافق الـ 9 من أكتوبر من كل عام، واقام بريد منطقة تبوك بهذه المناسبة افتتاح المعرض البريدي أمام العملاء واستقبلت العديد من طلاب المدارس الذين حضروا للتعرف على خدمات البريد السعودي والتطور التقني الكبير الذي وفرته لعملائها.
كما أستقبل مدير عام بريد منطقة تبوك فهد الشامان صباح اليوم الخميس مدير مكافحة المخدرات بمنقطة تبوك العميد منصور البلوي والوفد المرافق له واطلاعهم على الخدمات البريدية المقدمة للمواطنين والمقيمين، كما قاما بزيارة المعرض واستمعوا لشرح عن المقتنيات الموجودة في المعرض ودور مؤسسة البريد السعودي الحيوي في التعاملات الحديثة.
وفي نهاية الزيارة شكر الشامان مدير مكافحة المخدرات وإدارة نشاط الطلاب بتعليم تبوك ومدراس الملك عبدالعزيز على تشريفهم ومشاركتهم لنا هذا الاحتفال متمنياً أن يديم على الوطن مزيدا من الأفراح وأن يديم علينا الأمن والأمان .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>