بريد تبوك يحتفل بيومه البريدي العالمي

أحتفلت مؤسسة البريد السعودي بمنطقة تبوك بمناسبة اليوم العالمي للبريد والذي يوافق الـ 9 من أكتوبر من كل عام، واقام بريد منطقة تبوك بهذه المناسبة افتتاح المعرض البريدي أمام العملاء واستقبلت العديد من طلاب المدارس الذين حضروا للتعرف على خدمات البريد السعودي والتطور التقني الكبير الذي وفرته لعملائها.

كما أستقبل مدير عام بريد منطقة تبوك فهد الشامان صباح اليوم الخميس مدير مكافحة المخدرات بمنقطة تبوك العميد منصور البلوي والوفد المرافق له واطلاعهم على الخدمات البريدية المقدمة للمواطنين والمقيمين، كما قاما بزيارة المعرض واستمعوا لشرح عن المقتنيات الموجودة في المعرض ودور مؤسسة البريد السعودي الحيوي في التعاملات الحديثة.

وفي نهاية الزيارة شكر الشامان مدير مكافحة المخدرات وإدارة نشاط الطلاب بتعليم تبوك ومدراس الملك عبدالعزيز على تشريفهم ومشاركتهم لنا هذا الاحتفال متمنياً أن يديم على الوطن مزيدا من الأفراح وأن يديم علينا الأمن والأمان .