أمير مكة بالإنابة ينقل تعازي خادم الحرمين لذوي الشهيد على الشرقي

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر أمير منطقة مكة المكرمة بالإنابة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد علي الشرقي الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وعبر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقد وصل جثمان الشهيد إلى القنفذة وكان في استقباله عدد كبير من أهالي المحافظة يتقدمهم المحافظ فضا البقمي، وعدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام الذين أدّوا الصلاة على الشهيد، وشاركوا أسرته في تشييعه ومواراته في الثرى.