 تشكيل لجنة فنية لدراسة ظاهرة الغياب والتأخر في المدارس الأهلية والأجنبية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 محرّم 1439 هجريا, الموافق 12 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تشكيل لجنة فنية لدراسة ظاهرة الغياب والتأخر في المدارس الأهلية والأجنبية

تشكيل لجنة فنية لدراسة ظاهرة الغياب والتأخر في المدارس الأهلية والأجنبية
المناطق_الرياض

أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قراراً بتشكيل لجنة فنية لدراسة ظاهرة الغياب والتأخر في المدارس الأهلية والأجنبية، برئاسة المشرف العام على وكالة التعليم الأهلي، وعضوية مدير عام الإشراف التربوي (بنين)، مدير عام الإشراف التربوي (بنات)، مدير عام القبول والاختبارات (بنين)، مدير عام القبول والاختبارات (بنات)، مدير عام نظام نور، مدير عام التعليم الأهلي العام عضواً وأميناً للجنة.. وذلك رغبة في تجويد العملية التعليمية في المدارس الأهلية والأجنبية، وتعزيز الانضباط المدرسي والحد من ظاهرة الغياب والتأخير في المدارس الأهلية والأجنبية.

وتتولى اللجنة تنظيم عملية الإشراف والمتابعة لظاهرة الغياب في المدارس الأهلية والأجنبية، وإعداد الضوابط والتنظيمات اللازمة للحد من ظاهرة الغياب والتأخير في المدارس الأهلية والأجنبية، وإعداد تصور متكامل بالإجراءات المحاسبية المقترحة للحد من ذلك وإجراءات تطبيقها، وإعداد تقرير فصلي عن سير عمل اللجنة ورفعه لمعاليه.

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