 “صحة جدة” تدور بقايا الأطعمة إلى أسمدة صديقة للبيئة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 محرّم 1439 هجريا, الموافق 12 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“صحة جدة” تدور بقايا الأطعمة إلى أسمدة صديقة للبيئة

“صحة جدة” تدور بقايا الأطعمة إلى أسمدة صديقة للبيئة
المناطق_جدة

في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى محافظة جدة،بدأت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة ممثلة بإدارة التغذية في تدوير بقايا الأطعمة المتبقية من المنومين في مستشفى شرق جدة، وتحويلها عبر الطرق السليمة إلى سماد عضوي غني بالمواد المغذية للتربة للاستفادة منها في الزراعة بالحدائق الأمر الذي يساعد على إضافة مواد صحية ومفيدة للزراعة،فضلاً عن الإبقاء في رطوبة وصحة التربة.

ودشن مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات المساندة الدكتور محمد باجبير نيابة عن مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الجهاز المتخصص في تحويل بقايا الأطعمة إلى أسمدة عضوية بحضور كل من مدير مستشفى شرق جدة ومدير إدارة التغذية بصحة جدة.

ويعمل هذا الجهاز في تجفيف بقايا الطعام وتنقية الروائح من خلال فلاتر كربونية مما يساهم في حفظ بقايا النعمة و الإستفادة منها في عملية الزراعة.

‏أوضح ذلك مدير إدارة التغذية بصحة جدة الأستاذ إبراهيم منصور الذي أكد بأن هذا الجهاز الذي تم تدشينه صباح اليوم يعمل على تحويل بقايا الأطعمة إلى سماد عضوي نقي والتخلص من انبعاث الروائح الغير مستحبة و الاستفادة من هذه الأسمدة في زراعة الحدائق و تنميتها سواءً بالمستشفيات أو المرافق الصحية بمحافظة جدة.

وسيتم تعميم هذه البادرة على جميع المستشفيات بمحافظة جدة والمرافق الصحية التابعة لها والإستفادة من هذه البادرة الطيبة.

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